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Лига Чемпионов. Спортинг - Барселона
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Начало 27 сентября 2017 в 21:45
Лига Чемпионов. Групповой этап. Спортинг - Барселона онлайн
Champions League. Group stage. Sporting - Barcelona watch online
Смотреть онлайн Спортинг - Барселона | Прямая видео трансляция матча Спортинг - Барселона
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