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Лига Чемпионов. Андерлехт - Селтик
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Начало 27 сентября 2017 в 21:45
Лига Чемпионов. Групповой этап. Андерлехт - Селтик онлайн
Champions League. Group stage. Anderlecht - Celtic watch online
Смотреть онлайн Андерлехт - Селтик | Прямая видео трансляция матча Андерлехт - Селтик
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