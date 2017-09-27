Ювентус – Олимпиакос. Прогноз на матч (27.09.2017)

Ювентус примет Олимпиакос в матче 2-го т ура группового этапа Лиги Чемпионов. Обе команды проиграли в стартовых поединках, но туринцы, несмотря на это, продолжают оставаться явным претендентом на выход в плей-офф турнира, тогда как греческий клуб главным аутсайдером квартета.





Не удивительно, что букмекеры в предстоящей встрече дают на победу Ювентуса коэффициент ниже значения 1,20, то есть, вероятность виктории Олимпиакоса или даже ничьи мизерная. Вряд ли здесь будет зафиксирован какой-либо другой исход, кроме победы фаворита, причем «Старая синьора» должна выигрывать не то, что уверенно, а даже крупно, учитывая мотивацию, домашний статус поединка, форму.





Ювентус в дерби накануне деклассировал отнюдь не слабый Торино 4:0, а до этого разобрался с Фиорентиной, также не пропустив (1:0). Предположим, что в очередной раз Ювентус здорово отыграет в обороне и не позволит сопернику отличиться, самим же хозяевам по силам забить три мяча, но, конечно, все будет зависеть от обстоятельств, ведь и двух голов может хватить для итоговой виктории без лишних нервов.