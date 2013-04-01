ЦСКА – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (27.09.2017)

ЦСКА примет Манчестер Юнайтед в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Поединок пройдет в Москве, что несколько повышает шансы «армейцев» на успех в поединке, н овсе равно они значительно ниже, чем вероятности виктории манкунианцев.





Юнайтед находится в превосходной форме, отлично действуя в каждой встрече нового сезона, причем не только в атаке, но и в обороне. В стартовом туре команда без проблем разобралась с Базелем и стала лидировать в квартете, после игры с ЦСКА Юнайтед наверняка окажется единоличным лидером, так как «красные дьяволы» должны обыграть москвичей, которые как раз-таки делят первую строчку с ними.





ЦСКА, как кажется, не находится в оптимальных кондициях, иначе как объяснить поражение в Кубке России от курского Авангарда и ничью с Динамо в чемпионате, при том, что «армейцы» в двух поединках так ни разу и не отличились. С нулем в графе «забитые мячи» уйдет ЦСКА и в матче с Юнайтед, с высокой долей вероятности гости победят с сухим счетом. Прогноз – виктория Юнайтед 1:0, а скорее 2:0.