Спортинг Лиссабон – Барселона. Прогноз на матч (27.09.2017)

Спортинг Лиссабон примет каталонскую Барселону в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. В стартовом поединке турнира португальский клуб сумел на выезде обыграть Олимпиакос (3:2), прекрасно проявив себя в начале встречи, но провалившись в концовке. Барселона же деклассировала туринский Ювентус дома со счетом 3:0, тем самым взяв реванш за прошлогоднее поражение от «Старой синьоры».





Перспективы соперников победить в предстоящей встрече понятны, как и статус фаворита группы Барселоны. Именно испанский клуб должен оказаться сильнее в матче со Спортингом, пусть и домашнем, но если судить лишь по котировкам букмекеров и опираться на результаты в начале сезона. Да, «сине-гранатовые» абсолютно в каждом поединке, за исключением стартовых проигранных матчей Суперкубка Испании Реалу, выиграли, традиционно много забивая, при этом не пропуская более одного мяча. Вот только в обороне Барселона все равно не выглядела идеально, регулярно допускала ошибки и очень каталонцам повезло, что у их соперников были проблемы с реализацией.





Скорее всего, более классный Спортинг Лиссабон, нежели, Жирона, Эйбар, Хетафе, Эспаньол, Алавес и Бетис, забьет Барселона на своем поле дважды, с учетом такого на первый взгляд рискованного прогноза и ставка на игру.