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ПСЖ – Бавария. Прогноз на матч (27.09.2017)
Дата события: 27 сентября 21:45

ПСЖ примет Баварию в едва ли не самом ожидаемом матче группового этапа Лиги Чемпионов. Поединок состоится в рамках 2-го тура данной стадии и сейчас команды лидируют в своем квартете, разгромив Селтик и Андерлехт соответственно в стартовых встречах.


Именно между ПСЖ и Баварией развернется борьба за итоговое лидерство в группе, в этом нисколько нет сомнений, учитывая ту игру команд, которые они способны демонстрировать и добиваться поставленных целей. Парижане намерены выиграть Лигу Чемпионов, а виктория над Баварией хоть и является задачей менее приоритетной, все равно как важнейшей тренировкой перед стадией плей-офф она воспринимается, да и просто принципиально важно оказаться сильнее такого сильного соперника.


Неймар, Ди Мария и Пасторе остаются под вопросом, но даже без них ПСЖ является фаворитом встречи. И все же однобокий прогноз здесь делать категорически нельзя – в поединке настолько мощных команд возможно абсолютно все, а то, что стоит взять в качестве основной ставки на игры – это «верх», просто, банально и за довольно приличный коэффициент.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,47 от букмекерской конторы Париматч.
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