Атлетико Мадрид – Челси. Прогноз на матч (27.09.2017)

Мадридский Атлетико примет лондонский Челси в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. На данной стадии турнира очная встреча имеет, наверно, определяющую роль для обеих коллективов, а точнее, противостояние в целом. Именно эти команды, судя по котировкам букмекеров, должны побороться за итоговое первое место в группе, поражение, конечно, снизит шансы занять первую позицию о минимума, поэтому и рисковать коллективы особо в матче не станут, в случае чего согласившись на ничью.





«Мировая» возможна, если Атлетико предпочтет оборонительный стиль, но поведя в счете, а затем пропустив от мотивированного и сильного в атаке соперника, игра успокоится, завершившись 1:1. Впрочем такой прогноз и ставка на точный счет довольно рискованна, можно рассмотреть другие варианты за высокие коэффициенты.





Одним из таких видится прогноз на точное количество голов в поединке, ведь вряд ли их будет меньше двух, учитывая атакующий потенциал соперников и результативность того же Челси в последних встречах, но и 4 мяча здесь уже роскошь, хотя, например, в сезоне 2013/2014 Челси и Атлетико Мадрид в ответном матче ½ финала Лиги Чемпионов сыграли 1:3 (испанцы победили).