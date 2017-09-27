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Карабах – Рома. Прогноз на матч (27.09.2017)
Дата события: 27 сентября 19:00

Карабах примет Рому в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. В стартовом поединке турнира на своем поле итальянский клуб не уступил мадридскому Атлетико, будучи аутсайдером противостояния, поэтому можно смело говорить о том, что стартовала в Лиге Чемпионов Рома хорошо.


Еще будет лучше, если в предстоящем матче «волки» обыграют главного аутсайдера квартета Карабах, тем самым закрепившись на первой или второй строчке таблицы. Конечно, многое решится во встречах с Челси, но необходимо иметь некоторый запас перед поединками, в которых 6 очков вряд ли Роме удастся набрать.


Карабах стартовал в Лиге Чемпионов ужасно, иначе не скажешь, ведь азербайджанский коллектив был деклассирован лондонским Челси 6:0, причем английский клуб действовал с большим запасом, в том числе и кадровом (не все основное игроки вышли на поле). Против Ромы, возможно, придется аутсайдеру легче, а при поддержке трибун команда способна поймать кураж и, например, отличиться.

Предлагаем сделать ставку, несколько рискнув, на исход «победа Ромы + тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,25 от букмекерской конторы Париматч.
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