Карабах – Рома. Прогноз на матч (27.09.2017)

Карабах примет Рому в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. В стартовом поединке турнира на своем поле итальянский клуб не уступил мадридскому Атлетико, будучи аутсайдером противостояния, поэтому можно смело говорить о том, что стартовала в Лиге Чемпионов Рома хорошо.





Еще будет лучше, если в предстоящем матче «волки» обыграют главного аутсайдера квартета Карабах, тем самым закрепившись на первой или второй строчке таблицы. Конечно, многое решится во встречах с Челси, но необходимо иметь некоторый запас перед поединками, в которых 6 очков вряд ли Роме удастся набрать.





Карабах стартовал в Лиге Чемпионов ужасно, иначе не скажешь, ведь азербайджанский коллектив был деклассирован лондонским Челси 6:0, причем английский клуб действовал с большим запасом, в том числе и кадровом (не все основное игроки вышли на поле). Против Ромы, возможно, придется аутсайдеру легче, а при поддержке трибун команда способна поймать кураж и, например, отличиться.