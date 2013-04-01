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Спартак Москва – Ливерпуль. Прогноз на матч (26.09.2017)
Дата события: 26 сентября 21:45

Московский Спартак примет Ливерпуль в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Абсолютно провально начал сезон чемпион России, на данный момент занимающий в Премьер-Лиге место в середине турнирной таблицы, да и Марибор в стартовом туре Лиги Чемпионов команда обыграть не смогла, несмотря на свой статус фаворита того матча (ничья 1:1).


Ливерпуль также выиграть не смог, но соперник у «красных» более чем серьезный – Севилья. Тем не менее, мерсисайдцы владели ощутимым преимуществом и могли расправляться с испанцами легко, реализуй они хотя бы половину моментов. И вообще, довольно часто Ливерпуль в поединках имеет множество возможностей забить, действуя в атакующем стиле, предположим, что исключением не станет предстоящая встреча со Спартаком, в которой англичане намериваются победить.


Предположим, что Ливерпуль камня на камне не оставит от московского клуба, ведь тот даже от Тосно и Анжи пропускал по 2 мяча в двух последних турах Премьер-Лиги, что уже говорить о результативном Ливерпуле, отправившего, например, 3 мяча в ворот Лестера накануне. Прогноз – Ливерпуль обыграет Спартак, отличившись минимум дважды.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Ливерпуля» за высокий коэффициент 1,72 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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