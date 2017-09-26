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Севилья – Марибор. Прогноз на матч (26.09.2017)
Дата события: 26 сентября 21:45

Севилья примет Марибор в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. После ничьи с Ливерпулем на выезде испанский клуб намерен впервые выиграть, тем самым закрепившись на первой или второй строчке в таблице. Учитывая, что сыграет Севилья дома против аутсайдера квартета, предположим, что команда возглавит пелотон.


Севилья здорово начала сезон, а впервые проиграла только накануне, оступившись а рамках Примеры в поединке с мадридским Атлетико (поражение 2:0). Остальные встречи с участием Севильи не радовали уж очень высокой результативностью, а максимально количество мячей команда отправила в ворота Эйбара – домашняя виктория 3:0.


Предположим, что Севилья вновь достигнет этого показателя, что, конечно, в поединке с Марибором гарантирует фавориту победу, возможно, даже разгромную. Кстати, в 2014-м году Севилья и Марибор пересеклись в Лиге Европы и тогда на своем поле Севилья выиграла 2:1, но действовали испанцы с огромным запасом, пропустив лишь в компенсированное время.

Предлагаем сделать ставку на исход «Севилья забьет минимум 3 мяча и выиграет» за высокий коэффициент 1,73 от букмекерской конторы Париматч.
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