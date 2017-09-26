Наполи – Фейеноорд. Прогноз на матч (26.09.2017)

Наполи примет Фейеноорд в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Неаполитанский клуб в стартовом поединке турнира в гостях потерпел поражение от донецкого Шахтера, что не только огорчила команду, но и мотивировало на дальнейшую борьбу без доли расслабления.





Наполи обязательно в домашней встрече нужно обыгрывать Фейенооорд и, как кажется, такая задача вполне под силу представителям юга Италии, которые в квартете по-прежнему котируются ниже Ман Сити, но примерно одинаково с Шахтером, а вот соперник Наполи по предстоящему матчу является аутсайдером.





Фейеноорд даже не смог ничего противопоставить в стартовом туре Ман Сити, уступив 4:0. На выезде команде ох Роттердама придется намного сложнее, тем более в Неаполи, где атмосфера стадиона давит на любого соперника, а что уж говорить о клубе, который долгое время на столь высоком уровне не выступал.





Предположим, что наполи выиграет встречу уверенно за счет быстрых мячей – еще в первом тайме Наполи обязан создать для себя весомое преимущество.