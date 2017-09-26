Монако – Порту. Прогноз на матч (26.09.2017)

Монако примет Порту в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Португальский клуб, возможно, переживает не лучшие времена в истории, но даже несмотря на домашнее поражение от Бешикташа в стартовом туре главного клубного турнира Европы, Порту остается значимой единицей в квартете, возможно, даже более значимой, чем Монако.





Конечно, многое зависит от результата в предстоящей встрече, ведь если второй раз подряд Порту проиграет, команду будет очень сложно в итоге пробиться в плей-офф. А неудача в поединке с мотивированным Монако возможна, по крайней мере, кажется, французы обладают более сильными исполнителями, да и домашний статус матча играет весомую роль.





Уже в далеком 2014-м году Монако и Порту сыграли в финальном матче Лиги Чемпионов. Португальский гранд тогда сенсационно выиграл турнир, разгромив в главном поединке Монако 3:0, но в дальнейшем выступление команда на европейской арене с натяжкой можно назвать успешным. Мотивирован Порту и сейчас, вот только Монако в этом смысле не уступает, а по классу французы выше.