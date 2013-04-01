Манчестер Сити – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (26.09.2017)

Манчестер Сити примет донецкий Шахтер в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Обе команды выиграли в своих стартовых поединках, причем «горняки» одолели Наполи, что не предполагаюсь, хоть встреча и была сыграна в Харькове. Что же касается Сити, то англичане деклассировали Фейеноорд 4:0, а виктория на тот момент стала для «горожан» второй подряд, сейчас же победная серия команды насчитывает 6 матчей.





В большинстве из них Манчестер Сити выигрывал разгромно, например, в прошлом туре Премьер-Лиги команда деклассировала Кристал Пэлас 5:0. Да, Сити находится в великолепной форме, что дало повод букмекерам отдать явное предпочтение англичанам, хоть поединки Лиги Чемпионов иногда бывают непредсказуемыми.





А тем более нужно учитывать, что Шахтер довольно опытный еврокубковый боец, который в Манчестер отправляется за ничьей. Скорее всего, если «горнякам» удастся не уступить, будет зафиксирован итоговый счет 1:1, вряд ли на своем поле Сити так и не отличится, а вот пропустят хозяева наверняка.