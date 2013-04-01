12:12 (+3) 25 September 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид. Прогноз на матч (26.09.2017)
Дата события: 26 сентября 21:45

В центральном матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов дортмундская Боруссия примет мадридский Реал. Довольно часто в последнее время команды пересекались в главном клубном турнире Европы, и только дважды в 8-ми встречах между соперника «верх» не пробивался.


Исходя из статистики, зрелищный матч можно ожидать и во вторник, а по-другому не может быть еще и по той простой причине, что хозяевам обязательно нужно выигрывать, так как Боруссия в стартовом туре группового этапа проиграла Тоттенхэму 3:1.


Именно эти три команды (Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд и Тоттенхэм) с высокой долей вероятности разыграют две путевки в плей-офф турнира, а значит, каждое очко в противостоянии с конкурентом на вес золота. Хоть испанский клуб в Примере стартовал не слишком удачно, да и в Германии довольно часто Реал не впечатляет, именно «сливочные» считаются фаворитами встречи, что обусловлено великолепным и результатами «королевского клуба» в последние годы, а напомним, именно Реал становился обладателям трофея в двух предыдущих сезонах.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100