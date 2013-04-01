Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид. Прогноз на матч (26.09.2017)

В центральном матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов дортмундская Боруссия примет мадридский Реал. Довольно часто в последнее время команды пересекались в главном клубном турнире Европы, и только дважды в 8-ми встречах между соперника «верх» не пробивался.





Исходя из статистики, зрелищный матч можно ожидать и во вторник, а по-другому не может быть еще и по той простой причине, что хозяевам обязательно нужно выигрывать, так как Боруссия в стартовом туре группового этапа проиграла Тоттенхэму 3:1.





Именно эти три команды (Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд и Тоттенхэм) с высокой долей вероятности разыграют две путевки в плей-офф турнира, а значит, каждое очко в противостоянии с конкурентом на вес золота. Хоть испанский клуб в Примере стартовал не слишком удачно, да и в Германии довольно часто Реал не впечатляет, именно «сливочные» считаются фаворитами встречи, что обусловлено великолепным и результатами «королевского клуба» в последние годы, а напомним, именно Реал становился обладателям трофея в двух предыдущих сезонах.