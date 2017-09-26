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АПОЭЛ – Тоттенхэм. Прогноз на матч (26.09.2017)
Дата события: 26 сентября 21:45

АПОЭЛ примет Тоттенхэм в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Шпоры» в стартовой встрече турнира обыграли, пожалуй, своего главного конкурента в борьбе за выход в плей-офф, Боруссию, но важно не потерять очки и в поединке с аутсайдером квартета.


АПОЭЛ в первом туре без особых шансов проиграл мадридскому Реалу на выезде 3:0, причем такой результат оказался для киприотов не таким из и плохим, так как «сливочные», если бы захотели, наверняка бы добились более крупной виктории. Против Тоттенхэма АПОЭЛ все-таки сыграет дома, а значит, так уже легко англичанам, как Реалу, не будет, следовательно, с первых минут встречи Тоттенхэм победит вперед забивать.


Предположим, что до перерыва фаворит обязательно отличится и с высокой долей вероятности выиграет в стартовой 45-минутке. Скорее всего, АПОЭЛ сопротивляться до какого-то момента будет, но класс соперника скажется и Тоттенхэм завершит начатое уже во второй 45-минутке. Прогноз – обе тайма окажутся за Тоттенхэмом но ставку все-таки сделаем с подстрховкой.

Предлагаем сделать ставку на исход «Тоттенхэм выиграет первый тайм и матч» за высокий коэффициент 1,78 от букмекерской конторы Париматч.
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