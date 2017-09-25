Сибирь – Локомотив. Прогноз на матч (25.09.2017)

Сибирь примет Локомотив в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ярославский клуб на данный момент располагается среди лидеров Западной конференции, довольно неплохо проявляя себя на старте сезона. Да, в последней игре «железнодорожники» уступили, но сильном Авангарду в Омске, что простительно.





В предстоящей встрече Локомотив выступит в качестве фаворита, но так как сыграет представитель Ярославля вновь в гостях, тем более против мотивированной Сибири, его шансы на успех не столь высоки, как можно было предполагать. Хозяева не побеждали в «родных стенах», начиная с концовки июня до 21-го сентября, проиграв в 4-х поединках, но накануне команде улыбнулась удача – сибиряки обыграл минское Динамо 2:1. Сибирь должна поверить в себя и в матче с Локомотив проявить лучшие качества, а если так произойдет, то победителем окажется именно Сибирь.





Выбирая же ставку на игру, стоит отдать предпочтение тоталам – шайб будет заброшено не так много, ведь игра ожидается равной и неуступчивой со стороны обеих коллективов.