Бетис – Леванте. Прогноз на матч (25.09.2017)

Бетис примет Леванте в матче 6-го тура испанской Ла Лиги. Довольно неплохо команды стартовали в новом сезоне, на данный момент располагаясь в верхней половине турнирной таблицы. Оба коллектива смогли не уступить на выезде мадридскому Реалу, а представителю Севильи накануне и вовсе удалось обыграть действующего чемпионат страны 1:0.





Не удивительно, что именно Бетис в предстоящей встрече выступит в качестве фаворита, хотя немаловажную, а скорее, определяющую роль сыграло место проведения поединка. Дома Бетис на старте сезоне обыграл как Сельту, так и Депортиво, причем одолел эти команды с одинаковым счетом 2:1. Учитывая стабильной Бетиса, а если он проигрывал, то лишь соперникам явно сильнее, стоит предполагать викторию севильцев и в матче с Леванте.





Вообще, Бетис должен быть довольно-таки «веселой» командой, но пока это не совсем так – 6 мячей забито и 7 пропущенных. Предположим, что предстоящая встреча получится более результативной, чем обычно, как минимум «верх» здесь будет пробит.