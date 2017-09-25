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Бетис – Леванте. Прогноз на матч (25.09.2017)
Дата события: 25 сентября 22:00

Бетис примет Леванте в матче 6-го тура испанской Ла Лиги. Довольно неплохо команды стартовали в новом сезоне, на данный момент располагаясь в верхней половине турнирной таблицы. Оба коллектива смогли не уступить на выезде мадридскому Реалу, а представителю Севильи накануне и вовсе удалось обыграть действующего чемпионат страны 1:0.


Не удивительно, что именно Бетис в предстоящей встрече выступит в качестве фаворита, хотя немаловажную, а скорее, определяющую роль сыграло место проведения поединка. Дома Бетис на старте сезоне обыграл как Сельту, так и Депортиво, причем одолел эти команды с одинаковым счетом 2:1. Учитывая стабильной Бетиса, а если он проигрывал, то лишь соперникам явно сильнее, стоит предполагать викторию севильцев и в матче с Леванте.


Вообще, Бетис должен быть довольно-таки «веселой» командой, но пока это не совсем так – 6 мячей забито и 7 пропущенных. Предположим, что предстоящая встреча получится более результативной, чем обычно, как минимум «верх» здесь будет пробит.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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