Арсенал – Вест Бромвич. Прогноз на матч (25.09.2017)

Арсенал примет Вест Бромвич в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата «канониры» находятся даже ниже своего соперника по предстоящей встрече, так как Арсенал неудачно начал сезон. В последних двух поединках команда хоть и набрала 4 очка, все равно располагается в нижней части таблицы, в именно на 12-й строчке.





Конечно, в матче с Вест Бромвичем Арсенал устроит только победа, в такой исходя является наиболее ожидаемым, так как лондонский гранд значительно превосходит своего соперника, да и сыграет Арсенал дома. Что касается очный встреч, то здесь у Арсенала не лучшая статистика против ВБА, хотя в большей части матчей фаворит все-таки добивается успехов.





Арсенал предстоящий поединок начнет мощно, постарается открыть счет еще до 20-й минуты, ведь с течением времени забить грамотно обороняющемуся сопернику на фоне усталости будет вдвойне сложнее. Скорее всего, если Арсенал в итоге выиграет матч, а так случится с высокой долей вероятности, то выиграет он в том числе и стартовую половину встречи.