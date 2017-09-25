Ахмат – Рубин. Прогноз на матч (25.09.2017)

Ахмат примет Рубин в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Треть чемпионата позади и пока не грозненский клуб, ни представители Казани не находятся на тех позициях в турнирной таблице, на которые рассчитывали перед началом сезона.





Ахмат довольно здорово начла сезон, но потом последовала серия неудач, из-за который команда оказалась еще ниже, чем сейчас. В предыдущих же трех поединках Ахмат не проигрывал, набрав 5 очков и тем самым опередив Рубин.





Казанский клуб дважды подряд проиграл, команда явно находится не в лучшем состоянии, хотя в Грозный Рубин, конечно, отправляется за очками, возможно, даже за тремя пунктами. Но все же перспективы Ахмата победить кажутся более прозрачными – во многом потому, что Ахмат сыграет на своем поле.





В прошлом сезоне тогда еще Терек дома оказался сильнее Рубина 3:1, да и в гостях грозненский коллектив победил, пусть и не столь уверенно – 1:0. Как минимум с преимуществом должен действовать Ахмат и сейчас, которое, предположим, приведет к забитому мячу в ворота Рубина еще в первом тайме.