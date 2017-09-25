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Амкар – СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (25.09.2017)
Дата события: 25 сентября 17:00

Пермкий Амкар примет СКА-Хабаровск в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Хоть хозяева этой встречи и ниже своего соперника в турнирной таблице чемпионата, именно Амкар является фаворитом противостояния, причем явным. Более того, за последнее время коэффициенты на победу Амкара значительно упали, что свидетельствует о популярности ставок на викторию пермяков или так называемом «прогрузе».


Амкар выиграл в двух поединках из трех предыдущих, в том числе у московского Локомотива менее недели назад. Да, представители Перми пока не слишком уже результативны, но дважды команда способна отличиться в противостоянии со СКА-Хабаровск.


Гости стартовали в Премьер-Лиге средне, но вряд ли от СКА стоило ожидать лучшего старта, а 4 поражения на данный момент и вовсе можно называть успехом в 10-ти то турах. В предыдущих 5-ти встречах команды исключительно делила очки, наверняка и в поединке с Амкаром СКА-Хабаровск надеется на ничью.


Предположим, что гости изберут оборонительную тактику ведения игры, вот только Амкар все равно реализует один из своих моментов довольно быстро, вследствие чего СКА придется раскрываться.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Амкара больше 1» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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