Амкар – СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (25.09.2017)

Пермкий Амкар примет СКА-Хабаровск в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Хоть хозяева этой встречи и ниже своего соперника в турнирной таблице чемпионата, именно Амкар является фаворитом противостояния, причем явным. Более того, за последнее время коэффициенты на победу Амкара значительно упали, что свидетельствует о популярности ставок на викторию пермяков или так называемом «прогрузе».





Амкар выиграл в двух поединках из трех предыдущих, в том числе у московского Локомотива менее недели назад. Да, представители Перми пока не слишком уже результативны, но дважды команда способна отличиться в противостоянии со СКА-Хабаровск.





Гости стартовали в Премьер-Лиге средне, но вряд ли от СКА стоило ожидать лучшего старта, а 4 поражения на данный момент и вовсе можно называть успехом в 10-ти то турах. В предыдущих 5-ти встречах команды исключительно делила очки, наверняка и в поединке с Амкаром СКА-Хабаровск надеется на ничью.





Предположим, что гости изберут оборонительную тактику ведения игры, вот только Амкар все равно реализует один из своих моментов довольно быстро, вследствие чего СКА придется раскрываться.