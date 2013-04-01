Реал Сосьедад – Валенсия. Прогноз на матч (24.09.2017)

Интересный поединок состоится в рамках 6-го тура испанской Примеры – Реал Сосьедад примет Валенсию. Команды располагаются на данный момент в еврокубковой зоне, а представители Сан-Себастьяна и вовсе не так давно делили первую строчку турнирной таблицы чемпионата с Барселоной.





Но затем Реал Сосьедад на своем поле потерпел поражение от мадридского Реала (3:1), что не казалось таким уж провалом на фоне фиаско в прошлом матче – Реал Сосьедад был на выезде со счетом 3:0 бит Леванте.





Валенсия, кстати, в дерби с Леванте не проиграла, но очки потеряла, как перед тем с мадридскийм Реалом и столичным Атлетико. Конечно, эти результаты провальными никак не назовешь, да и сравнительно с прошлыми сезонами Валенсия выглядит здорово. В прошлом матче чемпионата Валенсия деклассировала Малагу 5:0, что позволило ей подняться на 4-ю строчку в таблице – целью команды номер один остается сохранить место в зоне Лиги Чемпионов.





Для этого «летучим мышам» очень важно не проиграть принципиальному конкуренту в предстоящей встрече, ничья для Валенсии, предположим, станет отличным результатом, на нее гости и сыграют.