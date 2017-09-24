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Эспаньол – Депортиво. Прогноз на матч (24.09.2017)
Дата события: 24 сентября 13:00

Эспаньол примет Депортиво в матче 6-го тура испанской Примеры. Команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, редко радуя своих болельщиков. В активе каталонцев и представителей Ла-Коруньи по одной победе, причем выиграли коллективы в одной из прошлых встреч.


Депортиво накануне дома одолел Алавес, но, тем не менее, остался в зоне вылета, что, конечно, не устраивает некогда полуфиналиста Лиги Чемпионов. Эспаньол чуть выше и это обусловлено хорошими результатами в поединках с Сельтой (победа 2:1) и Вильярреалом (ничья 0:0), ставит перед собой цель команда выиграть и в предстоящем матче у прямого конкурента на данный момент в борьбе за выживание.


Хотя кажется, что есть клубы в Примере и слабее, чем Эспаньол с Депортиво, наверняка понимают это и сами команды, а значит, для них не станет провалом ничья в очной встрече. Предположим, что такой исход является наиболее вероятным, тем более в прошлом матче в Барселоне между ними был зафиксирован счет 1:1. Прогноз – результативная ничья и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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