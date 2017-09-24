Краснодар – Зенит. Прогноз на матч (24.09.2017)

В центральном матче 11-го тура российской Премьер-Лиги Краснодар сыграет с Зенитом. На данный момент именно эти команды находятся на второй и первой строчке соответственно, являясь еще и самыми результативными коллективами чемпионата.





В отличие от Краснодара, Зенит еще и довольно надежен в обороне, возможно, именно это обстоятельство повлияло на котировки букмекеров – предпочтение отдается Зениту. Во только нельзя не принимать во внимание отличную форму Краснодара, который хоть и вылетел от Томи из Кубка России накануне, но выиграл в приоритетном для себя чемпионате три поединка подряд.





Зенит, кстати, также уступил в кубковой встрече, сыграв все 12 минут против Динамо Санкт-Петербург. Перед этим Зенит дважды побеждал разгромно (в чемпионате и Лиге Европы), но все –таки и соперник у команды были не самые сильные. С Краснодаром на его поле придется очень тяжело, предположим, что гости как минимум пропустят, а исход поединка будет полностью зависеть от того, насколько классно проявит себя фаворит в атаке. Скорее всего, для Зенита сложится все хорошо, а даже ничья на выезде для лидера станет положительным результатом.