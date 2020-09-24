13:41 (+3) 23 September 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Ростов – Локомотив Москва. Прогноз на матч (24.09.2017)
Дата события: 24 сентября 16:30

Ростов примет московский Локомотив в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Не так давно «железнодорожники» оторвались от ростовчан в турнирной таблице, но в начале сезона команды шли впритык. Да, у москвичей все же был некоторый запас, вот только рано или поздно, казалось, Локомотив опустится в таблице, что, в принципе, и произошло.


Локомотив проиграл последний поединок чемпионата, а перед этим сыграл вничью, тогда как конкуренты команды выиграли по два матча. Локомотиву нельзя снова терять очки, а в поединке с Ростовом это возможно, учитывая, что встреча для «железнодорожников» гостевая.


Двух сезонах подряд Ростов оказывался сильнее Локомотива на своем поле минимально – 1:0 и 2:1. Результат сентября 2016-го года (1:0), сейчас кажется наиболее вероятным, так как Ростов традиционно здорово выглядит в обороне и именно оборонительную тактику изберет на матч против более сильного коллектива, да еще и своего прямого конкурента. Предположим, что второй тайм во встрече окажется более результативным, хотя как более – после перерыва будет забит всего 1 мяч.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «во втором тайме будет забито 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,72 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100