Ростов – Локомотив Москва. Прогноз на матч (24.09.2017)

Ростов примет московский Локомотив в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Не так давно «железнодорожники» оторвались от ростовчан в турнирной таблице, но в начале сезона команды шли впритык. Да, у москвичей все же был некоторый запас, вот только рано или поздно, казалось, Локомотив опустится в таблице, что, в принципе, и произошло.





Локомотив проиграл последний поединок чемпионата, а перед этим сыграл вничью, тогда как конкуренты команды выиграли по два матча. Локомотиву нельзя снова терять очки, а в поединке с Ростовом это возможно, учитывая, что встреча для «железнодорожников» гостевая.





Двух сезонах подряд Ростов оказывался сильнее Локомотива на своем поле минимально – 1:0 и 2:1. Результат сентября 2016-го года (1:0), сейчас кажется наиболее вероятным, так как Ростов традиционно здорово выглядит в обороне и именно оборонительную тактику изберет на матч против более сильного коллектива, да еще и своего прямого конкурента. Предположим, что второй тайм во встрече окажется более результативным, хотя как более – после перерыва будет забит всего 1 мяч.