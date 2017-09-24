Сампдория – Милан. Прогноз на матч (24.09.2017)

Сампдория примет Милан в матче 6-го тура итальянской Серии А. «Россо-нери» не так давно потерпели разгромное поражение от римского Лацио, но все равно для гранда начало сезона можно назвать удачным, особенно на фоне последних сезонов. Милан сейчас 4-й в турнирной таблице чемпионата, на три очка отставая от лидирующего Наполи. Победит в предстоящей встрече, Милан с высокой долей вероятности вместе с тремя клуба, расположившихся выше, составит группу лидеров, которая будет опережать другие коллективы значительно.





Вот только обыграть Сампдорию на ее поле довольно сложно. Клуб из Генуи пока ни разу не уступил в чемпионате, но команда сыграла на один матч меньше того же Милана и всех остальных, а выиграв бы пропущенную встречу, Сампдория отставала бы от «россо-нери» на один пункт.





Четыре предыдущих матча между Миланом и Сампдорией не радовали результативностью и обязательно заканчивались сухой победой одного из коллективов. Еще одна интересная закономерность – в этих встречах выиграли исключительно гости, вот и сейчас Милан, который сыграет на выезде, считается фаворитом.