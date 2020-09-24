Брайтон - Ньюкасл Юнайтед. Прогноз на матч (24.09.2017)

Брайтон примет Ньюкасл Юнайтед в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги. Шансы команд на победу в этой встрече абсолютно равные, по крайней мере, букмекеры ни одному из коллективов не отдают предпочтение. Но «сороки» лучше своего соперника начали сезона, да и опытнее Ньюкасл, поэтому, как кажется, логично было бы выделять гостей в качестве фаворитов.





Ньюкасл выиграл в трех предыдущих матчах чемпионата, что позволило команде подняться на 4-ю строчку турнирной таблицы, то есть сейчас «сороки» располагаются в зоне Лиги Чемпионов. Конечно, с высокой долей вероятности в скором времени Ньюкасл обгонят те же Тоттенхэм и Ливерпуль, но вряд ли это случится после выезда Ньюкасла в гости к Брайтону, который лишь в одном поединке пока победил.





Еще одно обстоятельство, на которое можно опираться, делая прогноз на игру – в прошлом сезоне оба коллектива выступали в Чемпионшипе и Ньюкасл дважды выиграл (2:0 дома и 2:1 в гостях). Предположим, что минимум дважды отличится Ньюкасл и сейчас, чего вновь должно хватить для виктории.