Жирона – Барселона. Прогноз на матч (23.09.2017)

Жирона примет Барселону в матче 6-го тура испанской Примеры. Новичок высшего дивизиона довольно неплохо, исходя из своего опыта и состава, стартовал в чемпионате, не уступив, например, мадридскому Атлетико и набрав в 5-ти поединках 5 очков.





Жирона располагается чуть выше зоны вылета, но вполне может опуститься туда в случае поражения от Барселоны. А в то, что Жирона отберет очки у коллектива, ранее не оступавшегося, не верится, хоть команда и примет на своем поле лидера чемпионата.





Барселона очень результативна, хоть и действует на старте сезона без привычной тройки нападения Неймар – Суарес – Месси. Но и последнего из этого перечня достаточно, чтобы Барселона уверенно возглавляла турнирную таблицу, а сам аргентинец, кстати, проводит в плане результативности лучший старт сезона.





Предположим, что отличится Месси и против Жироны, а его Барселона не заметит сопротивления хозяев, деклассировав тех в том же стиле, что и Эйбар, а ранее Эспаньол. Впрочем, в преддверии важного поединка в Лиге Чемпионов, от Барселоны активных действий следует ожидать, возможно, только в стартовой 45-минутке, после перерыва же «сине-гранатовые» несколько притормозят.