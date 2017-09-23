Алавес – Реал Мадрид. Прогноз на матч (23.09.2017)

Алавес примет мадридский Реал в матче 6-го тура испанской Примеры. Столичный клуб накануне проиграл впервые в сезоне, причем Реал не отличился, тем самым прервав свою феерическую серию, рекордную для футбола высокого уровня (мадридцы делят первое место по голам подряд с Сантосом).





И если бы поражение было единственной неудачей Реала в сезоне, все бы ничего, но «сливочные» еще дважды в Ла Лиге успели потерять очки, также дома не сумев обыграть Валенсию и Леванте. А вот на выезде у Реала с результатами все в порядке – разгромная победа над Депортиво 3:0 и уверенная виктория в поединке с одним из лидеров чемпионата на тот момент – Реалом Сосьедад (3:1).





Что касается Алавеса, то команда достойно выглядела в прошлом сезоне, более того, дошла даже до финала Кубка Короля, в котором уступила Барселоне. Но в текущем сезоне у Алавеса совсем не клеится – команда проиграла абсолютно в каждой встрече, не отличившись пока ни разу.





Учитывая, что Реал в последние годы никогда не испытывал проблем против Алавеса, а точнее, в прошлом сезоне, так как остальные встречи датированы 10-летней давностью, предположим, что столичный клуб разгромит своего соперника, Алавес же второй раз подряд уступит дома без шансов (ранее команда проиграла Вильярреалу 3:0).