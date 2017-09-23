Спартак Москва – Анжи. Прогноз на матч (23.09.2017)

Московский Спартак примет Анжи в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион страны треть турнирного пути прошел не лучшим образом – на данный момент «красно-белые» лишь 8-е, отставая от еврокубковой зоны на 3 очка.





Конечно, в предстоящем поединке столичный клуб устроит только победа, так как встреча пройдет на его поле, а в гостями станет представитель нижней части турнирной таблице, а точнее сказать, команда, располагающаяся на последней строчке.





А активе Анжи две победы, то есть, команда все же не полностью провалила треть чемпионата, хотя 7 поражений никуда не деть. В поединке со Спартаком Анжи может рассчитывать разве что на ничью, и то, для этого представителю Махачкалы придется очень постараеться, особенно что касается игры в обороне. В 10-ти поединках Анжи пропустил уже 23 мяча, следовательно, исходя из статистики, даже не самый результативный Спартак должен отличиться 2-3 раза.





Этого явно хватит для победы, причем Спартаку по силам выиграть уверенно, например, в два мяча. В прошлом сезоне как дома, так и на выезде спартаковцы не пропустили от соперника, одержав верх дома 1:0, а на выезде 2:0. Примерно такой результат будет и сейчас.