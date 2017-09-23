Динамо Москва – ЦСКА. Прогноз на матч (23.09.2017)

Московское Динамо примет ЦСКА в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Обе команды накануне вылетели из Кубка страны, причем уступили своим соперникам по стадии 1/16 финала примерно в одинаковом стиле – «армейцы» пропустив единственный мяч в овертайме, а «динамовцы», также завершив основное время 0:0, оказались менее успешны в серии пенальти.





Но если для поражение Динамо не воспринимается как сенсация, ведь команда в последнее время не побеждала, то неудача ЦСКА стала очень неожиданной. Команда Виктора Гончаренко ведь до этого в трех официальных поединках праздновала успех, в том числе обыграв в стартовом туре группового этапа Лиги Чемпионов Бенфику на выезде 2:1. На следующей неделе главный клубный турнир Европы возобновляется, а значит, ЦСКА нужно подойти к предстоящей встрече без потерь и в хорошем настроении.





Обеспечить и то и другое может победа на классе, то есть, если ЦСКА выйдет вперед в первом тайме, а, например, сразу после перерыва забьет второй мяч, после чего продолжит контролировать ситуацию на поле, особо не рискуя. По такой игре результативным матч явное не окажется.