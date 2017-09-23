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Динамо Москва – ЦСКА. Прогноз на матч (23.09.2017)
Дата события: 23 сентября 16:30

Московское Динамо примет ЦСКА в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Обе команды накануне вылетели из Кубка страны, причем уступили своим соперникам по стадии 1/16 финала примерно в одинаковом стиле – «армейцы» пропустив единственный мяч в овертайме, а «динамовцы», также завершив основное время 0:0, оказались менее успешны в серии пенальти.


Но если для поражение Динамо не воспринимается как сенсация, ведь команда в последнее время не побеждала, то неудача ЦСКА стала очень неожиданной. Команда Виктора Гончаренко ведь до этого в трех официальных поединках праздновала успех, в том числе обыграв в стартовом туре группового этапа Лиги Чемпионов Бенфику на выезде 2:1. На следующей неделе главный клубный турнир Европы возобновляется, а значит, ЦСКА нужно подойти к предстоящей встрече без потерь и в хорошем настроении.


Обеспечить и то и другое может победа на классе, то есть, если ЦСКА выйдет вперед в первом тайме, а, например, сразу после перерыва забьет второй мяч, после чего продолжит контролировать ситуацию на поле, особо не рискуя. По такой игре результативным матч явное не окажется.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за коэффициент 1,65 от букмекерской конторы 1хбет.
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