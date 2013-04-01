Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч (23.09.2017)

Боруссия Дортмунд примет Боруссию Менхенгладбах в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги. Хозяева по этому поединку на данный момент лидируют в турнирной таблице, а когда они в последний раз так мощно начинали сезона, тогда стали чемпионами.





Традиционно главным конкурентом Боруссии в борьбе за чемпионский титул является Бавария, точнее наоборот, мюнхенцы видят дортмундцев своими конкурентами. Понятно, что Боруссия хоть и имеет чемпионские амбиции, второе место для нее не станет провалом, тем более если удастся добиться успехов в еврокубках, а конкретно в Лиге Чемпионов. Перед вторым туром турнира команде предстоит сразиться в чемпионате с Боруссией Менхенгладбах, то есть, с календарем Дортмунду явно не повезло.





Еще не радует болельщиком Дортмунда тот факт, что в поединке с довольно сильным соперником не примут участия Геррейро, Роде, Ройс и Шмельцер, еще около пяти игроков находятся под вопросом. С Менхенгладбахом Дортмунд, конечно, сыграет оптимальным составом из тех футболистов, что есть в наличии, впрочем, этого должно хватить для победы, пусть т минимальной.