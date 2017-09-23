Лестер – Ливерпуль. Прогноз на матч (23.09.2017)

Лестер примет Ливерпуль в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги. Накануне команды встретились также на поле Лестера в рамках Кубка Футбольной лиги, и «лисы», будучи аутсайдером противостояния, оказались сильнее «красных», выбив тех из турнира.





Конечно, Ливерпуль, даже уступив, может не заметить этого и двигаться дальше, разгромив, например, Лестер в предстоящей встреч. Хотя экс-чемпион Англии демонстрирует довольно неуступчивый характер, по крайней мере, в новом сезоне команда только однажды проиграла более чем в 1 мяч – 2:0 Юнайтед в гостях.





Что касается Ливерпуля, то он вроде бы неплохо начал сезон, но в предыдущих 4-х поединках команда не побеждала, а проиграла дважды с сухим счетом. Если Ливерпуль ставит перед собой цель попасть как минимум в тройку сильнейших, то в матчах с сильным, но менее классным, если судить по подобру игроков, Лестером «красные» должны набирать максимум очков. Предположим, что Ливерпуль начнет мощно, вот только на протяжении всего первого тайма владеть инициативой у фаворита не получиться, а прямо перед перерывом голы не будут забиты ни в одни из ворот.