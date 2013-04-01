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Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (23.09.2017)
Дата события: 23 сентября 17:00

Саутгемптон примет Манчестер Юнайтед в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» только однажды в чемпионате пока потеряли очки, в гостях сыграв вничью со Сток Сити (2:2). Наверняка и с Саутгемптоном Юнайтед придется несколько сложнее, чем в поединках с Эвертоном или Бертон Альбион дома, вполне вероятен исход, который фаворита никак не устроит.


Манчестер Юнайтед ведет борьбу с Сити за лидерство, но при абсолютно равных показателях пока команда находится ниже своего основного конкурента и злейшего врага, с высокой долей вероятности даже в случае уверенной виктории во встрече с Саутгемптоном, «Красные дьяволы» не смогут превзойти Сити.


Выезды в Саутгемптон Юнайтед даются сложно, например, в прошлом сезоне здесь гранд потерял очки (ничья 0:0), в период с 2011-го до 2015-го года манкунианцы если и побеждали на выезде, то минимально. Скорее всего, одержит викторию в один мяч Юнайтед и сейчас, непременно пропустив от не слишком результативной дома в последнее время, но мотивированной команды.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,95 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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