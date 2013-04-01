Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз на матч (23.09.2017)

Манчестер Сити примет Кристал Пэлас в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» располагаются на первой строчке турнирной таблицы, но команда набрала равное количество очков с Юнайтед, причем у принципиальных врагом абсолютно идентичные показатели результативности и надежности обороны.





В предстоящем туре «Красные дьяволы» отправятся в гости к Саутгемптону, а Сити сыграет дома с клубом, который проиграл абсолютно в каждом из 5-ти матчей чемпионата, не отличившись ни разу, поэтому «горожане» наверняка упрочат лидерство, обыграв соперника более увернно, недели Юнайтед.





Прошлом сезоне на своем поле Манчестер Сити деклассировал Кристал Пэлас 5:0, в к Кубке Футбольной лиги до этого в гостях оказался сильнее 3:0. Вполне логично предполагаться и сейчас крупную викторию Сити, а если так и случиться, то наверняка результативным окажется как стартовая 45-минутка встречи, так и второй тайм. Прогноз – Манчестер Сити выиграет оба тайма, в сумме отправив в сетку ворот соперника более 3-х мячей.