Лилль – Монако. Прогноз на матч (22.09.2017)

Лилль примет Монако в матче 7-го тура французской Лиги 1. Отлично «монегаски» начали сезон, выиграв в 4-х стартовых поединках чемпионата, но затем команда оступилась в Ницце (разгромное поражение 4:0) и не смогла обыграть Лейпциг в Лиге Чемпионов (ничья 1:1), что свидетельствует о некотором спаде. Хотя накануне Монако продемонстрировал былую мощь во встрече со Страсбургом, деклассировав на своем поле соперника 3:0. Нестабильность, конечно, не очень хорошая черта, но вряд ли в матче с Лиллем у Монако произойдет спад и действующий чемпион не победит.





Тем более Монако в последние голы всегда обыгрывает Лилль, а из 4-х предыдущих викторий сразу три оказались разгромными. Монако забивал по 4 мяча, предположим, что результативно сыграет команда и сейчас, хотя на выезде, скорее всего, команда рассчитывает забить, например, дважды.





Этого, предположим, хватит как минимум для ничьи, хотя победа более вероятна при таком количестве голов, так как соперник только в стартовом туре чемпионата отличился более одного раза, дома деклассировав скромный Нант 3:0.