Ницца – Анже. Прогноз на матч (22.09.2017)

Ницца примет Анже в матче 7-го тура французской Лиги 1. Бронзовый призер прошлого сезона не лучшим образом начал новый футбольный год, проиграв в чемпионате дважды в стартовых турах, но затем команда собралась и выиграла два раза, в том числе разгромила Монако 4:0.





Можно смело говорить о том, что Ницца набрала форму, а значит, во встрече с Анже ей нельзя не отдать предпочтение, тем более поединок состоится на поле Ниццы. Клуб Анже хоть и проиграл пока однажды, причем накануне, сильной команду никак не назовешь в сравнении даже с Ниццей, которая прыгнула выше головы в прошлом сезоне по мнению некоторым специалистов. Да, Анже неуступчивый коллектив, вот только на одной слаженности и надежности обороны матч у Ниццы не выиграть, максимум, на что могут надеяться гости – ничья со счетом 1:1 или 0:0.





Предположим все-таки, что Ницца на классе одержит викторию, хоть добыта она будет не в результативном стиле. Самый обычный и понятный прогноз – победа фаворит с сухим счетом и преимуществом 1-2 мяча, то есть, 1:0 или 2:0.