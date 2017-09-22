Бавария – Вольфсбург. Прогноз на матч (22.09.2017)

Бавария примет Вольфсбург в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги. «Волки», это «клиент», в первую очередь, Роберта Левандовски, который частенько поражает ворота команды. Например, в концовке прошлого сезона на выезде Бавария деклассировала Вольфсбург 6:0, а дублем еще в первом тайме отметился поляк.





Но вряд ли стоит выделять персоналии, так как Бавария командной игрой намного превосходит Вольфсбург и именно за счет этого мюнхенцы в очередной раз должны оказаться сильнее «волков». Тем более Бавария находится в хорошей форме, если судить по результатам гранда в последнее время – разгромные победы над Андерлехтом, Майнцом и Шальке без единого пропущенного мяча.





А вот Вольфсбург в трех поединках подряд не побеждал, постоянно пропуская по одному мячу. Бавария, как кажется, уже к 30-й минуте может иметь в матче с Вольфсбургом в активе 2 гола, поэтому, скорее всего, статистика «волков» еще ухудшится, в особенности цифры пропущенных мячей. А вот забить гостям если и удастся, то однажды, Бавария больше не позволит.