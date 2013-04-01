Динамо Брест – Динамо Минск. Прогноз на матч (22.09.2017)

Брестское Динамо сыграет с динамовцами Минска в матче 23-го тура Чемпионата Беларуси. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей, среди которых и БАТЭ, на 2 и 4 очка. Оступаться в предстоящей встречи представителям Минска нельзя, так как их осечкой конкуренты наверняка воспользуются и в гонке за титул шансы Динамо Минск резко упадут.





Динамо-Брест не имеет, в отличие от соперника, турнирной мотивации, но команды сыграет на своем поле, где болельщики, который придут на стадион, ждут хорошей игры и положительного результата в противостоянии с лидером.





Предположим, что коллектив из Бреста действительно даст бой фавориту, вот только обыграть того вряд ли удастся, учитывая, в первую очередь, не самую надежную игру команды в обороне. Хотя если брать исключительно очные встречи, то в двух предыдущих поединках Динамо-Брест пропустило один мяч, а это довольно мало.





Скорее всего, хозяева не станут действовать сугубо от обороны, а значит, они рискуют пропустить еще до перерыва, но отличившись, в свою очередь. Прогноз – первый тайм окажется результативным, возможно, завершится со счетом 1:1.