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Динамо Брест – Динамо Минск. Прогноз на матч (22.09.2017)
Дата события: 22 сентября 20:45

Брестское Динамо сыграет с динамовцами Минска в матче 23-го тура Чемпионата Беларуси. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей, среди которых и БАТЭ, на 2 и 4 очка. Оступаться в предстоящей встречи представителям Минска нельзя, так как их осечкой конкуренты наверняка воспользуются и в гонке за титул шансы Динамо Минск резко упадут.


Динамо-Брест не имеет, в отличие от соперника, турнирной мотивации, но команды сыграет на своем поле, где болельщики, который придут на стадион, ждут хорошей игры и положительного результата в противостоянии с лидером.


Предположим, что коллектив из Бреста действительно даст бой фавориту, вот только обыграть того вряд ли удастся, учитывая, в первую очередь, не самую надежную игру команды в обороне. Хотя если брать исключительно очные встречи, то в двух предыдущих поединках Динамо-Брест пропустило один мяч, а это довольно мало.


Скорее всего, хозяева не станут действовать сугубо от обороны, а значит, они рискуют пропустить еще до перерыва, но отличившись, в свою очередь. Прогноз – первый тайм окажется результативным, возможно, завершится со счетом 1:1.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «тотал первого тайма больше 0,5» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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