Ривер Плейт – Хорхе Вильстерманн. Прогноз на матч (22.09.2017)

Ривер Плейт примет Хорхе Вильстерманн в ответном матче ¼ финала Кубка Либертадорес. Аргентинскому клубу предстоит сложнейшая задача, ведь Ривер Плейт на выезде проиграл 3:0, следовательно, дома должен выиграть с разницей минимум три мяча.





При этом пропускать Ривер Плейту нельзя, а делает это команда в последнее время регулярно. Даже обыгрывая соперников уверенно, как, например, накануне в поединке с Сан-Мартин Сан-Хуан, Ривер Плейт пропускает (3:1 во встрече Чемпионата Аргентины), то есть шансы Ривер Плейта деклассировать Хорхе Вильстерманн в предстоящем матче с сухим счетом невелики.





Поэтому результат 5:1 является наиболее привлекательным для ставки, если, конечно, верить в Ривер Плейт и его способность за недели преобразовываться до неузнаваемости. На выезде-то команда действовала провально в обороне и не использовала множество голевых моментов, особенно после перерыва. Предположим, что дома аргентинца повезет больше, но для них главное, чтобы первый мяч в ворота соперник влетел сразу же после стартового свистка, например, до 10-й минуты. В таком случае шансы Ривер Плейта на итоговый успех в противостоянии повысятся на порядок.