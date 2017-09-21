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Сельта – Хетафе. Прогноз на матч (21.09.2017)
Дата события: 21 сентября 22:00

Сельта примет Хетафе в матче 5-го тура испанской Примеры. На данный момент клуб из Виго не находится в оптимальной форме, если судить по игре и результатам, но в теории Сельта должна бороться за место в еврокубках, а значит, команде нужно набирать.


В предстоящей встрече соперник у Сельты не самый грозный, тем более поединок пройдет в Галисии. На своем поле Сельта никогда не уступала Хетафе, но лишь один матч из 7-ми завершился уверенной викторией хозяев – 3:1 в 2014-м году. Если брать во внимание все игры между командами, то в последнем сезоне до вылета Хетафе в Сегунду команды обе встречи провели малорезультативно – ничья 0:0 в Виго и минимальная победа Сельты на выезде со счетом 1:0.


Сейчас, предположим, Сельта будет более нацеленной на ворота Хетафе, что должно сказаться на результативности хозяев, но гости так просто не сдадутся, тем более свой неуступчивый характер Хетафе проявил в каждом матче на старте сезона, в том числе и накануне с Барселоной (поражение 2:1). Поэтому Хетафе должен забить в ворота соперника однажды минимум.

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