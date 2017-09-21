08:07 (+3) 20 September 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Вильярреал – Эспаньол. Прогноз на матч (21.09.2017)
Дата события: 21 сентября 21:00

Вильярреал примет Эспаньол в матче 5-го тура испанской Примеры. «Желтая субмарина» не слишком удачно начала сезон, проиграв в рамках Ла Лиги дважды подряд, но затем команда выиграла два раза в результативном стиле и теперь располагается совсем рядом с группой лидеров.


Конечно, Вильярреал в скором времени планирует повыситься до зоны еврокубков, возможно, случиться это даже после виктории над Эспаньолом дома, а победа Вильярреала в предстоящей встрече довольно-таки очевидна.


У Вильярреала восстановились многие игроки основы или приближенные к ней исполнители, появилась глубина состава, а значит, есть из кого выбрать и кем усилить игру в случае чего. Эспаньол не имеет подобных ресурсов, да и выступают в новом сезоне каталонцы пока не здорово – 4 очка в 4-х поединках и разница мячей 3:8.

Ранее Эспаньол Вильярреалу зачастую уступал, предположим, что так случиться и сейчас, причем хозяева добьются уверенной виктории, например, в 2 мяча. Но все-таки, выбирая ставку на игру, следует подстраховаться.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Вильярреала» за высокий коэффициент 1,78 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100