Вильярреал – Эспаньол. Прогноз на матч (21.09.2017)

Вильярреал примет Эспаньол в матче 5-го тура испанской Примеры. «Желтая субмарина» не слишком удачно начала сезон, проиграв в рамках Ла Лиги дважды подряд, но затем команда выиграла два раза в результативном стиле и теперь располагается совсем рядом с группой лидеров.





Конечно, Вильярреал в скором времени планирует повыситься до зоны еврокубков, возможно, случиться это даже после виктории над Эспаньолом дома, а победа Вильярреала в предстоящей встрече довольно-таки очевидна.





У Вильярреала восстановились многие игроки основы или приближенные к ней исполнители, появилась глубина состава, а значит, есть из кого выбрать и кем усилить игру в случае чего. Эспаньол не имеет подобных ресурсов, да и выступают в новом сезоне каталонцы пока не здорово – 4 очка в 4-х поединках и разница мячей 3:8.

Ранее Эспаньол Вильярреалу зачастую уступал, предположим, что так случиться и сейчас, причем хозяева добьются уверенной виктории, например, в 2 мяча. Но все-таки, выбирая ставку на игру, следует подстраховаться.