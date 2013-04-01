Динамо Санкт-Петербург – Зенит. Прогноз на матч (21.09.2017)

Питерское дерби состоится в рамках 1/16 финала Кубка России - сыграют Динамо и Зенит. Конечно, в противостоянии есть явный фаворит, который находится в хорошей форме, если судить по результатам команды – это Зенит. Его соперник и выступает на дивизион ниже, и проигрывала не так давно команда, причем дома, да и просто динамовцы объективно слабее Зенита.





Несмотря на то, что оба коллектива из Северной столицы, ранее пересекались они только однажды – в рамках Кубка России 2010. Тогда без особых проблем зенитовцы, формально будучи гостями, выиграли 3:1, примерно с преимуществом в 12 мяча должно оказаться итоговым преимущество фаворита и в предстоящей встрече. Конечно, многое будет зависеть от мотивации Зенита, тем более многих игроков Роберто Манчини может поберечь перед более важными матчами. Но все равно, как кажется, Зенит способен отличиться трижды, хотя 2 мяча от Зенита – наиболее популярный индивидуальный тотал. Делая прогноз, все же подстраиваться стоит, тем более есть брать ставку в экспресс.