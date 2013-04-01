Крылья Советов – Локомотив Москва. Прогноз на матч (21.09.2017)

Крылья Советов примут московский Локомотив в матче 1/16 финала Кубка России. В прошлом сезоне «железнодорожники» стали обладателями данного трофея, благодаря чему пробились в Лигу Европы. Неделю назад Локомотив стартовал на групповой стадии, но обыграть Копенгаген, как и забить, не смог – выездная ничья 0:0. Затем в чемпионате москвичи проиграли Амкару 1:0, то есть, можно говорить о некоторых проблемах в организации игры, особенно в атаке.





Конечно, подобные результаты Локомотива не могли не сказаться на котировках букмекерских контор, которые, впрочем, предпочтение столичному клубу все равно отдают. Крылья Советов же со счетов сбрасывать не стоит, так как команда весьма мотивирована после вылета в ФНЛ не только вернуться в Премьер-Лигу, но и как можно дальше продвинуться в Кубке страны.





Дома Крылья Советов замечательно выступали на протяжении всего летнего отрезка сезона и в сентябре, не сумев победить в 8-ми встречах только однажды (поражение от Томи 1:0). Стоит выделить феноменальную игру команды в обороне, наверняка Локомотив столкнется с проблемой преодоления редутов соперника в предстоящем матче.