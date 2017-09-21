Торонто – Монреаль. Прогноз на матч (21.09.2017)

Торонто примет Монреаль в матче МЛС. Хозяева по этой встрече находятся в великолепной форме, так как они выиграли в 6-ти поединках подряд, причем в большинстве их них оказывались сильнее ы уверенным преимуществом в счете. Например, накануне Торонто деклассировал в гостях Лос-Анджелес 4:0, с таким же счетом завершился домашний матч команды ранее с Сан-Хосе.





А вот результаты Монреаля противоположные. Середняк Восточной конференции проиграл в 4-х поединках подряд, тем самым значительно понизив собственные шансы на попадание в шестерку сильнейших на Востоке. Команде откровенно не везет, так как она зачастую уступает минимально, но последним поражением с разницей более чем в 1 мяч стал поединок как раз-таки с Торонто в конце августа – 3:1 на поле Монреаля.





Предположим, что дома Торонто разберет своего соперника, если не разгромив того, то одержав викторию с разницей в 2 мяча. Скорее всего, однажды фаворит отличится еще в первой половине встречи, с учетом такого прогноза и ставка на игру.