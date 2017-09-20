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Реал Мадрид – Бетис. Прогноз на матч (20.09.2017)
Дата события: 20 сентября 23:00

Реал Мадрид и Бетис завершат игровой день в Испании, сыграв в 5-м туре Ла Лиги. Действующий чемпион страны на старте сезона именно в рамках Примеры не сумел дважды подряд победить, что пока и предопределяет всего 4-ю строчку в турнирной таблице. Но, понятно, Реал наверстает, тем более «сливочные», как кажется, находятся в хорошей форме, хоть и не в такой впечатляющей, как в поединках с Барселоной в Суперкубке Испании.


Наконец в чемпионате появится Криштиану Роналду, отбывавший дисквалификацию. Сейчас португалец очень важен команде, ведь Реал испытывал некоторые сложности при реализации моментов в прошлых поединках, да и главный центральный форвард Реала Карим Бензема травмирован, заменить же его, по сути, некем, кроме Роналду.


Майораль здорово себя проявил на позиции острия в матче в Сан-Себастьяне накануне, но все-таки нападающий еще молодой и второй поединок за несколько дней на высочайшем уровне провести ему будет сложно. Реал, кстати, обыграл Реал Сосьедад 3:1, эта виктория для команды была очень важна с точки зрения психологии, да и имела турнирное значение. Как, в принципе, и победа Бетиса во встрече с Депортиво – клуб из Севильи выиграл во второй раз в сезоне и закрепился на 12-й строчке в турнирной таблице.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 3,5» за высокий коэффициент 1,54 от букмекерской конторы Париматч.
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