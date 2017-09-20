Ювентус – Фиорентина. Прогноз на матч (20.09.2017)

Ювентус примет Фиорентину в матче 5-го тура итальянской Серии А. «Старая синьора» в данный момент делит первую строчку турнирной таблицы чемпионата с Наполи и Интером, но не является лидером по разнице мячей, что, впрочем, поправимо.





Вот только вряд ли значительно свою статистику улучшит Ювентус после предстоящего матча, так как соперник у туринцев серьезный. Фиорентина традиционно ведет борьбу за попадание в еврокубки, и после не слишком удачного прошлого сезона, несомненно, хочет реабилитироваться, но стартовала команда с двух поражений, что пока не дает возможности находится в группе лидеров.





Противостоянии с Ювентусом Фиорентина аутсайдер, но помниться, что представитель Флоренции не раз давал бой чемпиону в прошлые годы, а в прошлом сезоне дома и вовсе оказался сильнее Ювентуса 2:1.





Скорее всего, сложным для Юве окажется и предстоящая встрече, в которой впервые в сезоне, предположим, туринцы потеряют очки. Прогноз – ничья 1:1, а если фаворит все-таки победит, то пропустив.