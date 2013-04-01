Манчестер Юнайтед – Бертон Альбион. Прогноз на матч (20.09.2017)

Манчестер Юнайтед примет Бертон Альбион в матче Кубка Футбольной лиги. «Красные дьяволы» великолепно стартовали в сезоне, не сумев пока победить только дважды – в Суперкубке Европы (поражение от мадридского Реала 2:1) и в недавнем поединке со Сток Сити в гостях (ничья 2:2). В остальных же встречах Юнайтед мало того, что побеждал с разницей минимум 2 мяча, так еще и не пропускал.





Конечно, в матче с клубом из Чемпионшипа мотивация Юнайтед остается под вопросом, ведь фавориту достаточно победить минимально на классе, чтобы пройти в следующую стадию турнира, а ставить на викторию фаворита за низкий коэффициент не выгодно.





Рассмотрим возможный сценарий поединка, с другой стороны. Бертон Альбион на выезде действует плохо, особенно что касается атакующих действий. Предположим, что команда в предстоящей встрече так и не поразит ворота «Красных дьяволов», то есть, Манчестер Юнайтед в итоге победит всухую, а на такой исход коэффициент уже конкурентоспособный, хотя следует рискнуть еще больше.