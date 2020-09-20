Челси – Ноттингем Форрест. Прогноз на матч (20.09.2017)

Челси примет Ноттингем Форрест в матче Кубка Футбольной лиги. Не смог выиграть Челси в предыдущем поединке Чемпионата Англии у Арсенала на своем поле, тем самым прервав серию из 4-х побед подряд.





Но наверняка начнётся следующая серия с виктории над клубом Ноттингем Форрест, который, конечно, намного слабее Челси и не входит в элиту английского футбола. После 8-ми туров в Чемпионшипе команда занимает 10-ю строчку, имея призрачные шансы побороться за шестерку сильнейших.





Такие же минимальные шансы у Ноттингема обыграть Челси на его поле, впрочем, и ничья в основное время здесь не просматривается. «Аристократы» должны уверенно разбираться с соперником, причем для этого не обязательно наставнику Челси Антонио Конте использовать основной состав. Скорее всего, на поле «Стэмфорд Бридж» выйдут многие резервисты, соответственно, Ноттингем хоть и будет придавлен к собственным воротам, гости не пропустят более 4-х мячей. Прогноз – уверенная победа Челси со счетом 2:0 или 3:0.