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Челси – Ноттингем Форрест. Прогноз на матч (20.09.2017)
Дата события: 20 сентября 21:45

Челси примет Ноттингем Форрест в матче Кубка Футбольной лиги. Не смог выиграть Челси в предыдущем поединке Чемпионата Англии у Арсенала на своем поле, тем самым прервав серию из 4-х побед подряд.


Но наверняка начнётся следующая серия с виктории над клубом Ноттингем Форрест, который, конечно, намного слабее Челси и не входит в элиту английского футбола. После 8-ми туров в Чемпионшипе команда занимает 10-ю строчку, имея призрачные шансы побороться за шестерку сильнейших.


Такие же минимальные шансы у Ноттингема обыграть Челси на его поле, впрочем, и ничья в основное время здесь не просматривается. «Аристократы» должны уверенно разбираться с соперником, причем для этого не обязательно наставнику Челси Антонио Конте использовать основной состав. Скорее всего, на поле «Стэмфорд Бридж» выйдут многие резервисты, соответственно, Ноттингем хоть и будет придавлен к собственным воротам, гости не пропустят более 4-х мячей. Прогноз – уверенная победа Челси со счетом 2:0 или 3:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «Челси забьет 2 или 3 мяча» за высокий коэффициент 1,79 от букмекерской конторы 1хбет.
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