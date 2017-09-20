Кубань – Спартак Москва. Прогноз на матч (20.09.2017)

Кубань примет московский Спартак в матче 1/16 финала Кубка России. Не так давно краснодарский клуб представлял Премьер-Лигу, но сейчас команда выступает в ФНЛ, где на протяжении уже 6-ти поединков не знает побед. Располагается Кубань в турнирной таблице Первого дивизиона лишь на 13-м месте, поэтому котировки букмекеров вполне закономерно – явное предпочтение отдается Спартаку.





Московский клуб действующий чемпион страны, который сейчас должен доказывать свою состоятельность, ведь в подселение время, а можно сказать, в начале сезона, команда действует не лучшим образом. Вот и накануне спартаковцы потеряли очки с Тосно, несмотря на то, что против аутсайдера вели в счете 2:0, играя в большинстве.





Да, Спартак ранее не всегда здорово действовал против Кубани и часто сопернику проигрывал, но сейчас «красно-белые» значительно превосходят краснодарцев, предположим, что гости добьются своего с уверенным преимуществом в счете, например, с разницей в три мяча. Хотя, учитывая коэффициент, можно и подстраховаться, выбрав небольшой номинал минусовой форы.