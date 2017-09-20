Авангард Курск – ЦСКА. Прогноз на матч (20.09.2017)

Курский Авангард примет ЦСКА в матче 1/16 финала Кубка России. Никогда ранее команды не пересекались, тем не менее, поединок не должен оказаться сложным в плане составления прогноза, ведь «армейцы» значительно превосходят соперника, хоть и не играли с ним пока.





ЦСКА находится в хорошей форме, если судить по последним результатам команды. Столичный клуб выиграл в 4-х встречах подряд, в том числе оказался сильнее Бенфики в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Даже не в оптимальном состоянии ЦСКА должен уверенно обыгрывать представителя ФНЛ, тем более курский Авангард не располагается сейчас лишь в середине тун ирной таблицы второй по значимости лиги России.





Довольно неплохо в сентябре Авангард действует в обороне, только дважды пропустив в 4-х поединках. Возможно, сыграет курский коллектив и против ЦСКА в оборонительном стиле, что гарантирует не высокую результативность в матче, тем более сами «армейцы» настаивать на собственном преимуществе до поры до времени не станут. Предположим, что второй тайм здесь окажется результативнее первого и в нем выиграет ЦСКА.